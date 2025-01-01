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दृश्य : एकविभाग की लापरवाही उजागरसिकंदरपुर। मुख्य मार्ग से भगत सिंह नगर जाने वाली सड़क पर बिजली के पोल और तारों पर बेल फैल गई है। बेलों के कारण बिजली के तार ढके हुए हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। मार्ग से रोजाना लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में बिजली के तारों पर फैली बेल कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है।दृश्य दोडबल पोल पर बेलों का कब्जागुरसहायगंज। फर्रुखाबाद रोड पर रामगंज के पास सड़क किनारे लगे डबल पोल पर बेलें फैल गई हैं। बेलों ने पोल को पूरी तरह घेर लिया है, जिससे बिजली के खंभे की देखरेख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसपास से गुजरने वाले लोगों को हादसे का डर सता रहा है। इसके बावजूद बिजली विभाग की ओर से बेलों को हटाने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। जिम्मेदारों की अनदेखी कभी भी भारी पड़ सकती है।दृश्य तीन33 हजार की लाइन के पोल पर फैली बेलउमर्दा। तालग्राम विद्युत केंद्र से उमर्दा उपकेंद्र आने वाली 33 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के पोल पर अमरबेल फैल गई है। उमर्दा-तिर्वा मार्ग पर निचली गंग नहर के पास स्थित पोल पर फैली बेल से खतरा बना हुआ है। यहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। इसके बावजूद बिजली विभाग के जिम्मेदारों की नजर इस ओर नहीं पड़ रही है। लापरवाही कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है।दृश्य चारजमीन छू रहे बिजली के जर्जर तारविशुनगढ़। ग्राम पंचायत सरदामई के मजरा चिरकुटी में बिजली विभाग की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ सकती है। यहां जर्जर बिजली के तार इतने नीचे लटक रहे हैं कि जमीन को छू रहे हैं। तारों के संपर्क में आने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों को हर समय करंट उतरने और दुर्घटना का डर सता रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या से अनजान बने हुए हैं।जर्जर बिजली के तारों और पोल को चिह्नित कराकर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी तार जमीन के नजदीक हैं या पोल क्षतिग्रस्त हैं, वहां प्राथमिकता से मरम्मत कराई जाएगी। संबंधित उपकेंद्र के अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।-प्रवीण कुमार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण खंड कन्नौज