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बैठक में एसडीएम ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाए। विशेष रूप से महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर ध्यान दिया जाए, ताकि मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में सुधार हो सके। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को चिह्नित कर फार्म-6 भरवाने के निर्देश दिए।इंटर कॉलेजों में कक्षा 12 के ऐसे विद्यार्थियों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं। बैठक के बाद बीएलओ और सुपरवाइजरों ने फील्ड में पहुंचकर पात्र लोगों से फार्म-6 भरवाए और बीएलओ एप पर ऑनलाइन डाटा फीड किया। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।इनसेटदो दिन बूथों पर चलाया जाएगा विशेष अभियानशनिवार और रविवार को विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इस दौरान बीएलओ और पदाभिहित अधिकारी अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहकर नए मतदाताओं के आवेदन भरवाएंगे।