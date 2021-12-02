Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:05 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 25.00
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सूर्योदय: 05:58
सूर्यास्त: 06:07
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में मौसम साफ रहने की संभावना है।
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रोजगार मेला
शहर : बेहरिन स्थित आईटीआई में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
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शिव महापुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में शिव महापुराण कथा दोपहर 12 बजे से
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श्रीगणेश महोत्सव
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
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अमोलर : नैपालपुर स्थित भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर शाम 08 बजे से।
-- -- -- -- -- --
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9548521713
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तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 25.00
सूर्योदय: 05:58
सूर्यास्त: 06:07
आज का पूर्वानुमान
आसमान में मौसम साफ रहने की संभावना है।
रोजगार मेला
शहर : बेहरिन स्थित आईटीआई में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
शिव महापुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में शिव महापुराण कथा दोपहर 12 बजे से
श्रीगणेश महोत्सव
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।
अमोलर : नैपालपुर स्थित भीमसेन मंदिर परिसर में श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या शाम 07 बजे से।
तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर शाम 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713