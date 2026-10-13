Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:45 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:45 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 22.00
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सूर्योदय: 06:04
सूर्यास्त: 05:41
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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प्रशिक्षण
तालग्राम : पिडारी खेड़ा में खाद्य प्रसंस्करण विभाग ओर से प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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कलश यात्रा
गुरसहायगंज : कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
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संगीतमय सुंदरकांड पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर और सकरवारा हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09:30 बजे से।
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छिबरामऊ : प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
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कलश सजाओ प्रतियोगिता
कन्नौज : एसबीएस खेल मैदान में सन्मार्ग नवदुर्गा पंडाल में कलश सजाओ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का दोपहर 02 बजे से।
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श्रीराम वनवास की लीला मंचन
तालग्राम : सलेमपुर रामलीला में श्रीराम वनवास की लीला मंचन शाम 04 बजे से।
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शिव बारात
तालग्राम : रामलीला में शिव बरात शाम 04 बजे से।
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ताड़का वध लीला
छिबरामऊ : रामलीला मैदान में ताड़का वध की लीला शाम 05 बजे से।
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सुंदरकांड पाठ
उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 22.00
सूर्योदय: 06:04
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
प्रशिक्षण
तालग्राम : पिडारी खेड़ा में खाद्य प्रसंस्करण विभाग ओर से प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
कलश यात्रा
गुरसहायगंज : कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
संगीतमय सुंदरकांड पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर और सकरवारा हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09:30 बजे से।
छिबरामऊ : प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
कलश सजाओ प्रतियोगिता
कन्नौज : एसबीएस खेल मैदान में सन्मार्ग नवदुर्गा पंडाल में कलश सजाओ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का दोपहर 02 बजे से।
श्रीराम वनवास की लीला मंचन
तालग्राम : सलेमपुर रामलीला में श्रीराम वनवास की लीला मंचन शाम 04 बजे से।
शिव बारात
तालग्राम : रामलीला में शिव बरात शाम 04 बजे से।
ताड़का वध लीला
छिबरामऊ : रामलीला मैदान में ताड़का वध की लीला शाम 05 बजे से।
सुंदरकांड पाठ
उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।
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