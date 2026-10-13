Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 33.00

न्यूनतम : 22.00

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सूर्योदय: 06:04

सूर्यास्त: 05:41

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।

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प्रशिक्षण

तालग्राम : पिडारी खेड़ा में खाद्य प्रसंस्करण विभाग ओर से प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

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कलश यात्रा

गुरसहायगंज : कस्बा के मोहल्ला आजाद नगर में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।

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संगीतमय सुंदरकांड पाठ

तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर और सकरवारा हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09:30 बजे से।

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छिबरामऊ : प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा की बगिया संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।

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कलश सजाओ प्रतियोगिता

कन्नौज : एसबीएस खेल मैदान में सन्मार्ग नवदुर्गा पंडाल में कलश सजाओ प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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श्रीमद् भागवत कथा

तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का दोपहर 02 बजे से।

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श्रीराम वनवास की लीला मंचन

तालग्राम : सलेमपुर रामलीला में श्रीराम वनवास की लीला मंचन शाम 04 बजे से।

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शिव बारात

तालग्राम : रामलीला में शिव बरात शाम 04 बजे से।

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ताड़का वध लीला

छिबरामऊ : रामलीला मैदान में ताड़का वध की लीला शाम 05 बजे से।

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सुंदरकांड पाठ

उमर्दा : बालाजी धाम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 07 बजे से।

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आज का कार्यक्रम