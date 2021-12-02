Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:00 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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गांधी जयंती
कन्नौज: गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यालयों व सामाजिक संगठनों द्वारा रामधुन व अन्य कार्यक्रम सुबह 08 बजे से।
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चौपाल
गुरसहायगंज : तालग्राम विकास खंड की ग्राम पंचायत ब्राहिमपुर निजामपुर तथा ग्राम पंचायत रौतामई में चौपाल सुबह 11 बजे से।
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प्रशिक्षण शिविर
तालग्राम : तिसौली गांव में प्रशिक्षण शिविर में विधायक अर्चना पांडेय प्रशस्ति पत्र वितरण दोपहर 12 बजे से।
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गांधी जयंती
कन्नौज : गांधी चबूतरा ग्वाल मैदान में कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती व माल्यार्पण कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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दंगल
ठठिया : कस्बा जनखत में किसान मेला व विराट दंगल शाम 03 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
गांधी जयंती
कन्नौज: गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यालयों व सामाजिक संगठनों द्वारा रामधुन व अन्य कार्यक्रम सुबह 08 बजे से।
चौपाल
गुरसहायगंज : तालग्राम विकास खंड की ग्राम पंचायत ब्राहिमपुर निजामपुर तथा ग्राम पंचायत रौतामई में चौपाल सुबह 11 बजे से।
प्रशिक्षण शिविर
तालग्राम : तिसौली गांव में प्रशिक्षण शिविर में विधायक अर्चना पांडेय प्रशस्ति पत्र वितरण दोपहर 12 बजे से।
गांधी जयंती
कन्नौज : गांधी चबूतरा ग्वाल मैदान में कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती व माल्यार्पण कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
दंगल
ठठिया : कस्बा जनखत में किसान मेला व विराट दंगल शाम 03 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713