Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:28 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:49
सूर्यास्त: 06:16
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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एफएलएन प्रशिक्षण
तालग्राम : बीआरसी पर शिक्षक-शिक्षामित्र के अंतिम बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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ग्राम चौपाल
गुरसहायगंज: ग्राम पंचायत रजलामऊ एवं सराय दौलत में ग्राम चौपाल दोपहर 11 बजे से।
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छिबरामऊ : ग्राम जसुआमई तथा पलिया बूंचपुर पंचायत में ग्राम चौपाल दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
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कार्यकारिणी गठन
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रामलीला कमेटी की कार्यकारिणी गठन शाम 04 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
सूर्योदय: 05:49
सूर्यास्त: 06:16
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
एफएलएन प्रशिक्षण
तालग्राम : बीआरसी पर शिक्षक-शिक्षामित्र के अंतिम बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
ग्राम चौपाल
गुरसहायगंज: ग्राम पंचायत रजलामऊ एवं सराय दौलत में ग्राम चौपाल दोपहर 11 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम जसुआमई तथा पलिया बूंचपुर पंचायत में ग्राम चौपाल दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
गुरसहायगंज : संतोषी माता मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 01 बजे से।
कार्यकारिणी गठन
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रामलीला कमेटी की कार्यकारिणी गठन शाम 04 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713