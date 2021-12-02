Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:08 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:08 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 28.00
न्यूनतम : 14.00
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सूर्योदय : 06:35
सूर्यास्त : 05:17
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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वॉलीबॉल टूर्नामेंट
छिबरामऊ : ग्राम सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सुबह 09 बजे से।
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टीकाकरण
शहर : सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से
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सुंदरकांड
छिबरामऊ : बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड सुबह 10 बजे से
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भंडारा
गुरसहायगंज : सराय प्रयाग में श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति तथा भंडारा दोपहर दो बजे से
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श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम छह बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रि कालीन रामलीला रात 08 बजे से।
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जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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सिकंदरपुर: रात्रिकालीन रामलीला प्रारंभ रात 08 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम सात बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 28.00
न्यूनतम : 14.00
सूर्योदय : 06:35
सूर्यास्त : 05:17
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
वॉलीबॉल टूर्नामेंट
छिबरामऊ : ग्राम सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सुबह 09 बजे से।
टीकाकरण
शहर : सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से
सुंदरकांड
छिबरामऊ : बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड सुबह 10 बजे से
भंडारा
गुरसहायगंज : सराय प्रयाग में श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति तथा भंडारा दोपहर दो बजे से
श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम छह बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रि कालीन रामलीला रात 08 बजे से।
जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
सिकंदरपुर: रात्रिकालीन रामलीला प्रारंभ रात 08 बजे से।
शनि चालीसा पाठ
अमोलर : श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम सात बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713