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Kannauj News: स्वाइन फ्लू से मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मांगी जांच रिपोर्ट

Mon, 07 Sep 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:40 PM IST
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Health Department seeks inquiry report into swine flu death.
कन्नौज। बीमारी से पीड़ित युवक की मौत के बाद स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने कानपुर नगर के सीएमओ को पत्र लिखकर युवक की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
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गुरसहायगंज के ग्राम तेराजाकेट के प्रधान पुत्र की एक सितंबर को कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। युवक की जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा ने कानपुर नगर के सीएमओ को पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि युवक की मेडिकल जांच, स्वाइन फ्लू संबंधी लैब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध कराएं, जिससे युवक की मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। वहीं सीएमओ ने स्वास्थ्य टीम को गांव के घरों में सर्दी, खांसी, जुकाम, तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाए। स्वास्थ्य टीम का दावा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 700 घरों में दस्तक दी और लोगों से जानकारी ली। इस दौरान किसी भी व्यक्ति में बुखार व अन्य लक्षण नहीं मिले, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने 100 घरों में भी जानकारी ली है।
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