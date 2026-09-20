Kannauj News: चेकिंग अभियान चलाकर 25 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई

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टीम ने उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन का निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग करने और अनियमितता से बचने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि बिजली व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने और बिजली चोरी समेत अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। संयुक्त टीम में एसडीओ पंकज चौधरी, विजिलेंस टीम प्रभारी रमेश चंद्र मौर्या, अवर अभियंता सरताज अली सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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गुरसहायगंज। विद्युत निगम विजिलेंस टीम ने कस्बे में सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने गांधी नगर, रामगंज, सुभाष नगर, अशोक नगर समेत कई मोहल्लों में घर-घर जाकर कनेक्शनों और उपयोग की जांच की। अभियान के दौरान बिजली उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर 25 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।