Kannauj News: डीजे विवाद में बैरियर तोड़ने वाले आठ कांवड़ियों पर प्राथमिकी

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घटनाक्रम के मुताबिक, बिलग्राम निवासी हिमांशु गुप्ता और कन्नौज के ग्वाल मैदान निवासी सुमित यादव साथियों के साथ अतिरिक्त डीजे ले जाने की जिद्द पर अड़ गए थे। पुलिस ने जब नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका, तो माहौल गरमा गया। आरोप है कि कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की और जबरन बैरियर तोड़ दिए। इतना ही नहीं, उपद्रव के बाद सभी युवक रात 8:30 बजे सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सड़क पर छिड़े इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे को शांत कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि रात करीब 10:30 बजे सदर कोतवाल द्वारा इस्तीफा तक देने की बात कहे जाने के बाद ही कांवड़िया शांत हुए और धरना समाप्त हुआ।निष्पक्ष होगी जांचमामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। एसपी विनोद कुमार ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसी वादे के तहत उपद्रवियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी और साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।