Kannauj News: शीशम काटकर लकड़ी चोरी में दोषी पर जुर्माना

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तिर्वा कोतवाली के ग्राम लिलुइया में तीन सितंबर 2013 को कंजड़ डेरा निवासी देशराज पर शीशम का पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया।दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को दोषी करार दिया। न्यायाधिकारी ने आदेश दिया कि दोषी 2000 रुपये जुर्माना अदा करे। जुर्माना अदा न करने पर उसे 20 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के फैसले के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों में हड़कंप है।