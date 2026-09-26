Kannauj News: नहीं पहुंचे फरियादी, करते रहे अधिकारी इंतजार

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समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्षता, संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद, राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर जांच करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।एसपी विनोद कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि थाने पर प्राप्त प्रत्येक शिकायती प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फरियादियों के साथ शालीन और संवेदनशील व्यवहार किया जाए। इस दौरान डीएम और एसपी ने थाना विशुनगढ़ का निरीक्षण भी किया। उन्होंने थाना कार्यालय, अभिलेखों, मालखाना, बैरकों सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव और साफ-सफाई के निर्देश दिए। वहीं, दूसरी ओर कोतवाली छिबरामऊ, तिर्वा और सदर में थाना समाधान दिवस पर फरियादियों का टोटा रहा। अधिकारी फरियादियों के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन शिकायतें लेकर बहुत कम लोग पहुंचे।