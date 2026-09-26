Kannauj News: अनियंत्रित होकर पलटी कार, तीन घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:42 PM IST
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तालग्राम (कन्नौज)। आगरा जा रही कार तिलकापुर गांव के पास शनिवार को बारिश के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चिकित्सक समेत तीन लोग चुटहिल हो गए। गंभीर रूप से घायल चिकित्सक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जिला वाराणसी के थाना शिवपुर के होलापुर निवासी आकाश कार लेकर कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। उनके साथ में शिवपुर निवासी डॉ. विजय प्रताप सिंह और आलोक सिंह भी थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 163 तिलकापुर गांव के पास शाम चार बजे कार अचानक अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इससे कार सवार घायल हो गए।
सूचना पर यूपीडा सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह, डायल 112 पुलिस और एटलस सेप्टी सुपरवाइजर राजेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल चिकित्सक को यूपीडा एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया और मामूली रूप से घायलों को मौके पर इलाज किया गया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से टोल प्लाजा पर खड़ा करा दिया गया है।
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जिला वाराणसी के थाना शिवपुर के होलापुर निवासी आकाश कार लेकर कानपुर से लखनऊ जा रहे थे। उनके साथ में शिवपुर निवासी डॉ. विजय प्रताप सिंह और आलोक सिंह भी थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 163 तिलकापुर गांव के पास शाम चार बजे कार अचानक अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इससे कार सवार घायल हो गए।
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सूचना पर यूपीडा सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह, डायल 112 पुलिस और एटलस सेप्टी सुपरवाइजर राजेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल चिकित्सक को यूपीडा एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया और मामूली रूप से घायलों को मौके पर इलाज किया गया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से टोल प्लाजा पर खड़ा करा दिया गया है।
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