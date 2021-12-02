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कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्य अतिथि एडीएम विजय कुमार मिश्रा, सी-डैक के प्रोजेक्ट मैनेजर सुमित श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक अवधेश कुमार मिश्रा और प्रधानाचार्य डॉ. संजय शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की समितियों के माध्यम से छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय मंच की तर्ज पर बहस, संवाद और कूटनीतिक चर्चा की।विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभागियों ने साइबर अपराध, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तार्किक विचार प्रस्तुत किए। मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, निजी जानकारी की सुरक्षा और संदिग्ध लिंक से बचने पर जोर दिया गया। आयोजन के माध्यम से छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं शिकायतएडीएम विजय कुमार मिश्रा ने कहा कि एमयूएन जैसे आयोजन छात्रों में तार्किक चिंतन, नेतृत्व, संवाद, अनुशासन और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। उन्होंने साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी साझा न करने, मजबूत पासवर्ड रखने और सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी। ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने को कहा। सी-डैक के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि तकनीक आज जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए देशभर के 18 प्रदेशों में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं।