कन्नौज: रुपये चुकाने के बाद भी नहीं लौटाए जेवर, नाराज किसानों ने सराफा कारोबारी के घर किया पथराव, जांच शुरू
Kannauj News: इंदरगढ़ कस्बे में ब्याज पर रखे जेवरात को लेकर किसानों और सराफा कारोबारी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद नाराज किसानों ने कारोबारी के घर पहुंचकर हंगामा किया और पथराव कर दिया।
विस्तार
कन्नौज जिले के इंदरगढ़ कस्बे में ब्याज पर रखे जेवरात को लेकर सराफा कारोबारी और किसानों के बीच विवाद हो गया। किसानों का आरोप है कि ब्याज समेत पूरी रकम चुकाने के बावजूद सराफा कारोबारी उनके जेवरात वापस नहीं कर रहा था। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब जेवरात नहीं मिले, तो नाराज किसानों ने कारोबारी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए पथराव कर दिया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। हालंाकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। बताया गया कि किसानों ने जरूरत पड़ने पर अपने जेवरात सराफा कारोबारी के पास ब्याज पर रखे थे। आरोप है कि तय रकम और ब्याज चुकाने के बाद भी कारोबारी ने जेवरात लौटाने से इनकार कर दिया।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
किसानों ने कई बार जेवरात वापस मांगे और शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। आक्रोशित किसानों ने कारोबारी के घर पर पहुंचकर पथराव कर दिया। घटना के दौरान मौके पर हंगामा हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।