कन्नौज जिले के इंदरगढ़ कस्बे में ब्याज पर रखे जेवरात को लेकर सराफा कारोबारी और किसानों के बीच विवाद हो गया। किसानों का आरोप है कि ब्याज समेत पूरी रकम चुकाने के बावजूद सराफा कारोबारी उनके जेवरात वापस नहीं कर रहा था। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब जेवरात नहीं मिले, तो नाराज किसानों ने कारोबारी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए पथराव कर दिया।

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। हालंाकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। बताया गया कि किसानों ने जरूरत पड़ने पर अपने जेवरात सराफा कारोबारी के पास ब्याज पर रखे थे। आरोप है कि तय रकम और ब्याज चुकाने के बाद भी कारोबारी ने जेवरात लौटाने से इनकार कर दिया।