विज्ञापन

विद्युत उपकेंद्र गुरसहायगंज के अवर अभियंता विकास कुमार ने बताया था कि उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह राजपूत के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मकसूद पर 29 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया गया था, जिसे विद्युत उपभोग करते पाया गया। इसी आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।सुनवाई के दौरान विद्युत अधिकारी अदालत में पूर्व विच्छेदन की बात साबित नहीं कर सके। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को विद्युत अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद आरोपी के परिजन ने राहत की सांस ली।