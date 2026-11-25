Kannauj News: बिजली चोरी के मामले में आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Wed, 25 Nov 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
कन्नौज। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने जमानतदारों को दायित्व से मुक्त करते हुए आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 20 हजार की जमानत व व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
विद्युत उपकेंद्र गुरसहायगंज के अवर अभियंता विकास कुमार ने बताया था कि उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह राजपूत के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मकसूद पर 29 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया गया था, जिसे विद्युत उपभोग करते पाया गया। इसी आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
सुनवाई के दौरान विद्युत अधिकारी अदालत में पूर्व विच्छेदन की बात साबित नहीं कर सके। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को विद्युत अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद आरोपी के परिजन ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विद्युत उपकेंद्र गुरसहायगंज के अवर अभियंता विकास कुमार ने बताया था कि उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह राजपूत के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मकसूद पर 29 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया गया था, जिसे विद्युत उपभोग करते पाया गया। इसी आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान विद्युत अधिकारी अदालत में पूर्व विच्छेदन की बात साबित नहीं कर सके। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को विद्युत अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद आरोपी के परिजन ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन