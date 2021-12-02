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Kannauj News: बरगांवा में चार करोड़ से बनेगी उपमंडी

Tue, 03 Nov 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:24 AM IST
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A sub-market will be built in Bargawan at a cost of four crore rupees.
गुरसहायगंज। बरगांवा गांव में छिबरामऊ की उपमंडी गुरसहायगंज का निर्माण होगा। विधायक अर्चना पांडेय ने हवन-पूजन के साथ मंडी निर्माण का भूमि पूजन किया। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से चार करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। उपमंडी बनने से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को उपज बेचने दूरदराज की मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा। विधायक अर्चना पांडेय ने कहा कि इससे किसानों के समय और धन की बचत होगी। उन्हें स्थानीय स्तर पर फसल का उचित बाजार मिलेगा। स्वीकृत बजट से पांच श्रेणी-ए और 10 श्रेणी-सी दुकानें बनेंगी। एक कार्यालय, चाहरदीवारी और मुख्य द्वार भी बनाए जाएंगे। मंडी से क्षेत्र में कृषि कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस दौरान रामकुमार पाठक, मयंक गुप्ता, नीरज मिश्रा, राजीव ठाकुर, संतोष तिवारी, मंडी इंस्पेक्टर सूरज सहाय सक्सेना, मंडी परिषद के अवर अभियंता आदित्य मौजूद रहे।
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