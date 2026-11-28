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जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि विशेष अभियान से नामावली को अधिक पारदर्शी, शुद्ध बनाना है। एक जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवा फॉर्म छह भरकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पहचान एवं निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत किया जा सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिनके गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके या जिनके नाम एएसडी सूची में हैं, वे भी फॉर्म-छह भरकर नाम शामिल करा सकते हैं।विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 31,377 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें फॉर्म-छह के 27,679, फॉर्म-सात के 1,460 और फॉर्म आठ के 2,238 आवेदन हैं। छिबरामऊ में फॉर्म-छह के 9,418, तिर्वा में 8,590 और कन्नौज में 9,671 आवेदन मिले। दावे-आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक ली जा रही हैं।सात सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने विधानसभा तिर्वा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं परखीं। निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय जसुआमई एवं बूथ 277 हरिभानपुर में विद्युत व पानी की समस्या मिली। बूथ 177 निजामपुर, 277 हरिभानपुर व 279 मिर्जापुर में रास्ता कच्चा पाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।