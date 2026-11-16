Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Youth injured after being hit by a car on the highway

Jhansi News: हाईवे पर कार की टक्कर से युवक घायल

Mon, 16 Nov 2026 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Youth injured after being hit by a car on the highway
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पूंछ। झांसी-कानपुर हाईवे पर रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने पानी के बताशे बेचने जा रहे युवक की ठेली में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी ठेली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी।
ग्राम सेसा निवासी सलमान प्रतिदिन पानी के बताशे बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। वह अपनी ठेली लेकर ग्राम महाराजगंज ढेरी जाता है। साथ ही, वह जनपद जालौन के आसपास के गांवों में भी बिक्री करता है। रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह महाराजगंज ढेरी की ओर जा रहा था। पुलिस चौकी के पास झांसी की तरफ से आ रही कार ने उसकी ठेली में टक्कर मारी। हादसे में सलमान उछलकर सड़क पर गिर गया और गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देखते हुए झांसी रेफर कर दिया।
विज्ञापन

दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पूर्व प्रधान इकबाल खान ने घायल सलमान को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार जनपद जालौन के ग्राम पिरौना की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed