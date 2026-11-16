Jhansi News: जमीन के विवाद में महिला पर जानलेवा हमला

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मऊरानीपुर। ग्राम स्यावनी खुर्द निवासी अर्चना देवी पर 20 मई को हमला हुआ था। यह घटना जमीन विवाद के चलते हुई थी। शिशुपाल, रोहित, निहाल और सुनीता देवी लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर पहुंचे। वे अर्चना के खेत पर बने कमरे में गए। आरोप है कि सुनीता देवी ने अर्चना को पकड़ा। अन्य लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला। सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया। इससे वह बेहोश हो गईं। शोर सुनकर पुत्र सुभाष मौके पर आया और उन्हें संभाला। आरोप है कि पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। न्यायालय के आदेश पर अब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद