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Jhansi News: बैंक अधिकारियों पर हमला, चार पर प्राथमिकी

Mon, 16 Nov 2026 01:53 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:53 AM IST
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Attack on bank officials; FIR registered against four individuals
संवाद न्यूज एजेंसी
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बरुआसागर। समीपवर्ती ग्राम तेंदौल में बैंक अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यह घटना 14 नवंबर को हुई जब अधिकारी समूह सखी के घर चर्चा के लिए पहुंचे थे।
बड़ागांव ब्लॉक की समूह सखी कल्पना देवलिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बरुआसागर के शाखा प्रबंधक अंकुर मिश्रा और सहायक प्रबंधक लोकेश दत्त को अपने घर बुलाया था। वे समूह खातों के संचालन और नए स्वयं सहायता समूहों के खाते खुलवाने पर बात कर रहे थे। इसी दौरान गांव के सत्यव्रत चतुर्वेदी, अजय चौबे, कल्लू चौबे और रामनारायण चौबे वहां आ गए। इन चारों ने बैंक अधिकारियों से गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। घटना में सहायक प्रबंधक लोकेश दत्त को चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
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समूह सखी कल्पना देवलिया की तहरीर पर थाना बरुआसागर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह परमार को सौंपी गई है। उपनिरीक्षक परमार ने बताया कि तेंदौल गांव में हुई इस घटना की जांच की जा रही है।
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