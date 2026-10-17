Jhansi News: सोते समय नौ फीट ऊंची मचान से गिरा युवक, मौत

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मृतक के जीजा देशराज ने बताया कि अशोक खेत पर सोयाबीन की फसल बोए हुए था। जानवरों व मवेशियों से फसल को बचाने के लिए खेत पर ही करीब नौ फीट ऊंची मचान बनाए था। बृहस्पतिवार की रात को वह फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गया और मचान पर जाकर सो गया था। जबकि पास में ही उसका पिता ग्यासी सेन सो रहा था। देर रात को सोते समय अशोक मचान से नीचे पत्थरों पर गिर गया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह घायल हो गया। ग्यासी आसपास के खेतों पर मौजूद लोगों के साथ घायल अशोक को लेकर मेडिकल कॉलेज आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक अपनी बहन का इकलौता भाई था और उसके दो पुत्र हैं। थानाध्यक्ष नाराहट दयाशंकर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।