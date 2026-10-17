Jhansi News: महिला किसान पशुपालन, किचन गार्डन और दुग्ध उत्पादन में बनें आत्मनिर्भर

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जनपद के कई गांवों से महिलाओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की तकनीकी जानकारी सुनी। महिलाओं ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। प्राविधिक सहायक श्रुति मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया और प्रेरणास्रोत बनने को कहा। प्राविधिक सहायक रिशु उपाध्याय ने महिलाओं को एकजुट होने का महत्व समझाया। उन्होंने समाज और परिवार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई।आत्मनिर्भरता और शिक्षा पर बलकृषि वैज्ञानिक सरिता देवी ने महिलाओं को किचन गार्डन बनाने, अचार और मुरब्बा तैयार कर आय बढ़ाने की प्रेरणा दी। वैज्ञानिक अनुज गौतम ने पशुपालन से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी। जनपद स्तरीय महिला नोडल अधिकारी उपमा गौतम ने महिलाओं के शिक्षित होने को आवश्यक बताया। उन्होंने महिलाओं से कृषि विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा। उपमा गौतम ने कृषि में पुरुषों के साथ पूर्ण सहभागिता पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। प्रगतिशील महिला कृषक कलावती, विशाखा देवी, फूलाबाई, उर्मिला और रामकुंवर को सम्मानित किया गया।