Jhansi News: फैमिली कोर्ट से लौट रही महिला को ऑटो से खींचकर पीटा

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झांसी। नवाबाद थाना क्षेत्र में फैमिली कोर्ट से मां और चार साल की बेटी के साथ लौट रही मऊरानीपुर के नई बस्ती मोहल्ला निवासी तस्कीन पत्नी साजिद को ऑटो से खींचकर कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। उसका आरोप है कि पति ने पांच लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। नवाबाद पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्कीन ने पुलिस को बताया कि उसका पति के साथ विवाद का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। नौ सितंबर को वह पेशी के लिए कोर्ट आई थी। पेशी के बाद मां और चार वर्षीय बेटी के साथ लौट रही थी। आरोप है कि ऑटो से बस स्टैंड के पास पहुंचने पर पति साजिद, ननद जेबा अख्तर समेत दो अज्ञात ने उसे ऑटो से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसे लात-घूंसों से पीटा। आरोपी उसे धमका रहे थे। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कराई जा रही है।