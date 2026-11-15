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Jhansi News: ब्रेकर पर गिरी महिला की मौत, लिफ्ट देने वाला बाइक चालक गायब

Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
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Woman dies after falling on a speed breaker; the motorcyclist who gave her a lift has disappeared.
झांसी। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में एक सड़क हादसे में अंजना देवी अहिरवार (45) की मौत हो गई। वह एक परिचित की बाइक से लिफ्ट लेकर घर लौट रही थीं। ब्रेकर पर झटका लगने से वह सड़क पर गिर गईं, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।
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अंजना को नाजुक हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अंजना शुक्रवार शाम चिट्टा गांव में झाड़-फूंक कराने गई थीं। लौटते समय उन्होंने एक परिचित से लिफ्ट ली थी। पति अशोक कुमार के अनुसार, अंजना ने फोन पर घर पहुंचकर परिचित के बारे में बताने की बात कही थी। काफी देर तक घर न लौटने पर दोबारा फोन करने पर हादसे का पता चला।
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अशोक के घटनास्थल पर पहुंचने पर अंजना लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी थीं। राहगीरों की मदद से उन्हें पहले पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शुक्रवार देर-रात भर्ती होने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि उपचार के दौरान अंजना की मौत हुई।
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लिफ्ट देने वाले को खोज रही पुलिस
अंजना जिस परिचित की बाइक से लौट रही थीं, वह घटनास्थल पर नहीं मिला। पति अशोक कुमार ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार गायब था। उन्हें घटना कैसे हुई और उस समय क्या परिस्थितियां थीं, इसकी ठीक से जानकारी नहीं मिल सकी। राहगीर भी उस युवक के बारे में कुछ नहीं बता पाए। पुलिस अब उस गायब युवक की खोज में जुटी है। पृथ्वीपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षक अशोक कुमार की पत्नी अंजना को डॉक्टर ने गुर्दे में पथरी बताई थी। अशोक दोनों पांव से दिव्यांग हैं। अंजना इसी पथरी के झाड़-फूंक के लिए चिट्टा गांव गई थीं। यह गांव उनके घर से आठ किलोमीटर दूर है।
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