Jhansi News: बच्चों के विवाद में महिला पर कैंची से किया हमला
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। रक्सा में बच्चों के मामूली विवाद में महिला पर कैंची से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। सोमवार को घायल महिला की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
डगरवाहा गांव निवासी मुलायम के मुताबिक 9 सितंबर की दोपहर करीब एक बजे उसके दोनों बेटे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अरबाज, मोहब्बत और हेमा आकर विवाद करने लगे। बच्चों के शिकायत करने पर पत्नी क्रांति पहुंच गई। उसके विरोध करने से आरोपी नाराज हो गए। अरबाज ने उसके चेहरे पर कैंची से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग निकले। हेमा और सायना ने घर में आकर उसे धमकाया।
रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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झांसी। रक्सा में बच्चों के मामूली विवाद में महिला पर कैंची से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। सोमवार को घायल महिला की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।
डगरवाहा गांव निवासी मुलायम के मुताबिक 9 सितंबर की दोपहर करीब एक बजे उसके दोनों बेटे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अरबाज, मोहब्बत और हेमा आकर विवाद करने लगे। बच्चों के शिकायत करने पर पत्नी क्रांति पहुंच गई। उसके विरोध करने से आरोपी नाराज हो गए। अरबाज ने उसके चेहरे पर कैंची से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग निकले। हेमा और सायना ने घर में आकर उसे धमकाया।
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रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।