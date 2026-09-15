Jhansi News: झांसी-शिवपुरी हाईवे पर अनियंत्रित कार पलटी, तीन युवक घायल
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:12 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। झांसी-शिवपुरी हाईवे पर मंगलवार दोपहर रक्सा थाना डगरवाहा गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार की चपेट में आने से वहां मौजूद गाय की मौके पर मौत हो गई। घायल युवकों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
रक्सा के पाली पहाड़ी गांव निवासी अतुल (25) पुत्र रामकुमार प्राइवेट काम करता है। मंगलवार दोपहर वह कार से झांसी आ रहा था। रास्ते में मध्य प्रदेश के काली पहाड़ी निवासी अतुल पाल (18) पुत्र राम रतन और राकेश पाल (35) पुत्र रमेश मिल गए। लिफ्ट मांगने पर अतुल ने उन दोनों को भी कार में बिठा लिया। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही उनकी कार डगरवाहा पहुंची, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रफ्तार में होने की वजह से वह अनियंत्रित होकर पहले एक गाय से टकराई, इसके बाद कुछ दूर जाकर पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर गाय की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, कार के अंदर अतुल, अमन और राकेश फंस गए। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तीनों को कांच तोड़कर किसी तरह से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर रक्सा पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर परिजन भी पहुंच गए।
रक्सा थाना प्रभारी उदय सिंह के मुताबिक घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। अधिक चोट होने से चालक अतुल को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।
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झांसी। झांसी-शिवपुरी हाईवे पर मंगलवार दोपहर रक्सा थाना डगरवाहा गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार की चपेट में आने से वहां मौजूद गाय की मौके पर मौत हो गई। घायल युवकों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
रक्सा के पाली पहाड़ी गांव निवासी अतुल (25) पुत्र रामकुमार प्राइवेट काम करता है। मंगलवार दोपहर वह कार से झांसी आ रहा था। रास्ते में मध्य प्रदेश के काली पहाड़ी निवासी अतुल पाल (18) पुत्र राम रतन और राकेश पाल (35) पुत्र रमेश मिल गए। लिफ्ट मांगने पर अतुल ने उन दोनों को भी कार में बिठा लिया। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही उनकी कार डगरवाहा पहुंची, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रफ्तार में होने की वजह से वह अनियंत्रित होकर पहले एक गाय से टकराई, इसके बाद कुछ दूर जाकर पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर गाय की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, कार के अंदर अतुल, अमन और राकेश फंस गए। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तीनों को कांच तोड़कर किसी तरह से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर रक्सा पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर परिजन भी पहुंच गए।
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रक्सा थाना प्रभारी उदय सिंह के मुताबिक घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। अधिक चोट होने से चालक अतुल को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।
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