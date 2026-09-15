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Jhansi News: ग्राइंडर चला रहा युवक करंट लगने से नीचे गिरा, टैंक में डूबने से मौत

Tue, 15 Sep 2026 02:12 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:12 AM IST
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Youth operating a grinder fell after suffering an electric shock and drowned in a tank.
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की महेंद्रपुरी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में लाइट फिटिंग का काम कर रहे अमन प्रजापति (24) पुत्र गणेश प्रजापति करंट लगने से नीचे बने निर्माणाधीन टैंक में जा गिरा। उसमें करीब छह फीट पानी भरा था। आसपास मौजूद युवकों ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

राजगढ़ के शांति नगर निवासी अमन बिजली मरम्मत का काम करता था। दो भाई और दो बहनों में वह सबसे छोटा था। पिता ट्रेलर का काम करते हैं। मां सुनीता गृहिणी हैं। परिजनों ने बताया कि वह महेंद्रपुरी कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन मकान में काम करने जाता था। रविवार को भी वह काम करने गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अमन मकान में ग्राइंडर मशीन चला रहा था। इसी दौरान करंट लगने से वह नीचे बने टैंक में जा गिरा। उसकी मौत की खबर से मां समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।
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