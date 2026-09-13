Jhansi News: गोविंद सागर बांध से सुम्मेरा तालाब में भरा जा रहा पानी

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नगर में जलविहार पर्व पर सुम्मेरा तालाब का विशेष महत्व है। डोल ग्यारस के पर्व पर भगवान बांके बिहारी के विमान शोभायात्रा के रूप में यहां पहुंचते हैं। भगवान पवित्र जल से जलविहार करते हैं, जिसके बाद भव्य महाआरती होती है। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे जिले से लोग एकत्रित होते हैं। इस वर्ष अगस्त माह तक कम बारिश हुई थी। सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश के बावजूद तालाब पर्याप्त नहीं भर सका। विज्ञापन

नगर में जलविहार पर्व पर सुम्मेरा तालाब का विशेष महत्व है। डोल ग्यारस के पर्व पर भगवान बांके बिहारी के विमान शोभायात्रा के रूप में यहां पहुंचते हैं। भगवान पवित्र जल से जलविहार करते हैं, जिसके बाद भव्य महाआरती होती है। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे जिले से लोग एकत्रित होते हैं। इस वर्ष अगस्त माह तक कम बारिश हुई थी। सितंबर के पहले सप्ताह में भारी बारिश के बावजूद तालाब पर्याप्त नहीं भर सका।

ललितपुर। जलविहार पर्व के लिए सुम्मेरा तालाब को गोविंद सागर बांध के पानी से भरा जा रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जलविहार धार्मिक कार्यक्रम से पूर्व तालाब में पर्याप्त पानी पहुंचा दिया जाएगा।