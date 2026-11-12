Jhansi News: टीकाकरण से निमोनिया नहीं होगा जानलेवा

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बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. ओमशंकर चौरसिया ने बताया कि निमोनिया बच्चों को सर्दी में होने वाली बीमारी है। जन्म के समय पेट में गंदा पानी जाने, कम वजन या समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों में इसका जोखिम ज्यादा होता है। बच्चों में तेज सांस चलना, छाती में गड्ढा दिखना ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। एक साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चों में निमोनिया वायरल से होता है। समय पर उपचार न मिलने पर जान भी जा सकती है। सरकार बच्चों को निशुल्क टीकाकरण कराती है। पहला टीका छह सप्ताह, दूसरा नौ सप्ताह और तीसरा नौ माह में लगता है। यह टीकाकरण निमोनिया को जानलेवा बनने से रोकता है।निमोनिया के लक्षण और घातक वर्गचेस्ट एंड रेस्पिरेटरी विभागाध्यक्ष डॉ. मधुर्मय शास्त्री ने बताया कि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इसमें फेफड़ों की वायु थैलियों में सूजन आती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तेज बुखार, खांसी, बलगम, सांस फूलना और सीने में दर्द इसके सामान्य लक्षण हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, हृदय, मधुमेह, किडनी, सीओपीडी और अस्थमा रोगी इसके लिए अधिक घातक वर्ग में आते हैं।बचाव के उपाय और जागरुकताडॉ. शास्त्री ने विश्व निमोनिया दिवस का उद्देश्य लोगों को इसकी गंभीरता के प्रति जागरूक करना बताया। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों और पात्र वयस्कों का टीकाकरण कराना चाहिए। खांसते-छींकते समय मुंह व नाक ढकना और घर में धुआं व वायु प्रदूषण से बचना भी जरूरी है। खांसी, बुखार या सांस फूलने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।