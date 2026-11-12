Jhansi News: जीवन रक्षक 70 दवाओं की आपूर्ति अटकी, मेडिकल कॉलेज ने खोले टेंडर
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 12 Nov 2026 02:12 AM IST
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झांसी। उप्र. मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन (यूपी-एमएससीएल) से जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति बाधित है। इसके चलते झांसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 70 दवाएं खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। कॉलेज ने भविष्य में भी टेंडर के माध्यम से दवाएं खरीदने की शासन से अनुमति मांगी है।
शासन ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी यूपी-एमएससीएल को सौंपी है। मेडिकल कॉलेजों को अपने बजट की 20 फीसदी राशि से टेंडर द्वारा दवाएं खरीदने की अनुमति होती है। कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, करीब 70 प्रकार की जीवनरक्षक दवाएं कई माह से उपलब्ध नहीं हैं। इनमें इंसुलिन इंजेक्शन, शुगर की गोलियां और गंभीर रोगियों की एंटीबायोटिक शामिल हैं। कई बार पत्राचार के बावजूद आपूर्ति न होने पर कॉलेज प्रशासन ने यह कदम उठाया। अब तक करीब 50 तरह की दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है।
प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि यूपी-एमएससीएल से बार-बार मांग भेजने पर भी दवाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए कॉलेज ने दवाएं खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि कई दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जल्द ही कॉलेज में जरूरत के अनुसार दवाएं उपलब्ध होंगी। महानिदेशक को पत्र भेजकर आगे भी टेंडर से दवाएं खरीदने की अनुमति मांगी गई है।
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शासन ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी यूपी-एमएससीएल को सौंपी है। मेडिकल कॉलेजों को अपने बजट की 20 फीसदी राशि से टेंडर द्वारा दवाएं खरीदने की अनुमति होती है। कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, करीब 70 प्रकार की जीवनरक्षक दवाएं कई माह से उपलब्ध नहीं हैं। इनमें इंसुलिन इंजेक्शन, शुगर की गोलियां और गंभीर रोगियों की एंटीबायोटिक शामिल हैं। कई बार पत्राचार के बावजूद आपूर्ति न होने पर कॉलेज प्रशासन ने यह कदम उठाया। अब तक करीब 50 तरह की दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है।
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प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि यूपी-एमएससीएल से बार-बार मांग भेजने पर भी दवाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए कॉलेज ने दवाएं खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि कई दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जल्द ही कॉलेज में जरूरत के अनुसार दवाएं उपलब्ध होंगी। महानिदेशक को पत्र भेजकर आगे भी टेंडर से दवाएं खरीदने की अनुमति मांगी गई है।
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