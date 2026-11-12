Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Supply of 70 life-saving drugs stalled; medical college issues tenders

Jhansi News: जीवन रक्षक 70 दवाओं की आपूर्ति अटकी, मेडिकल कॉलेज ने खोले टेंडर

Thu, 12 Nov 2026 02:12 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 12 Nov 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Supply of 70 life-saving drugs stalled; medical college issues tenders
झांसी। उप्र. मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन (यूपी-एमएससीएल) से जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति बाधित है। इसके चलते झांसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 70 दवाएं खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। कॉलेज ने भविष्य में भी टेंडर के माध्यम से दवाएं खरीदने की शासन से अनुमति मांगी है।
विज्ञापन

शासन ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी यूपी-एमएससीएल को सौंपी है। मेडिकल कॉलेजों को अपने बजट की 20 फीसदी राशि से टेंडर द्वारा दवाएं खरीदने की अनुमति होती है। कॉलेज के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, करीब 70 प्रकार की जीवनरक्षक दवाएं कई माह से उपलब्ध नहीं हैं। इनमें इंसुलिन इंजेक्शन, शुगर की गोलियां और गंभीर रोगियों की एंटीबायोटिक शामिल हैं। कई बार पत्राचार के बावजूद आपूर्ति न होने पर कॉलेज प्रशासन ने यह कदम उठाया। अब तक करीब 50 तरह की दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है।
विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि यूपी-एमएससीएल से बार-बार मांग भेजने पर भी दवाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए कॉलेज ने दवाएं खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि कई दवाओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जल्द ही कॉलेज में जरूरत के अनुसार दवाएं उपलब्ध होंगी। महानिदेशक को पत्र भेजकर आगे भी टेंडर से दवाएं खरीदने की अनुमति मांगी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed