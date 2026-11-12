Jhansi News: धान की निगरानी के लिए खेत गया किसान अचेता मिला, मौत

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मोंठ थानाक्षेत्र के गांव छपार निवासी अमर सिंह कुशवाहा (53) के पास साढ़े चार बीघा खेत है। इस पर उसने खेत में धान की बोआई की है। अन्ना पशुओं से फसल की रखवाली करने के लिए मंगलवार की शाम वह खेत पर रुका। पुत्र अजय कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब सात बजे मां रामकुमारी चाय-नाश्ता लेकर खेत पर पहुंचीं। वहां पिता धान की फसल के बीच में अचेत पड़े मिले। यह देखकर उन्होंने शोर मचा दिया जिस पर आसपास के खेतों में काम करने वाले मौके पर पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही परिजन भी आ गए। परिजन उन्हें लेकर सीधे सीएचसी मोंठ पहुंचे, जहां हालात गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज आए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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झांसी। अन्ना पशुओं से रात में धान की रखवाली करने गया किसान बुधवार सुबह खेत पर अचेतावस्था में पड़ा मिला। इसका पता तब चला जब पत्नी चाय-नाश्ता लेकर खेत पहुंची। परिजन उन्हें सीएचसी मोंठ लाए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।