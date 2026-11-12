Jhansi News: रतनगढ़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, 27 लाख ने किए दर्शन

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हर साल दीपावली के दूसरे दिन लगने वाले इस मेले में इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेला अधिकारी एवं सेवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी ने बताया कि तीन दिनों में करीब 27 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे।प्रशासन ने क्यूआर कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिक्रिया और सुझाव भी प्राप्त किए। मेले के समापन पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस बल, स्वयंसेवकों और सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि सभी के सहयोग, अनुशासन और बेहतर समन्वय से विशाल आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका।5500 अधिकारी-कर्मचारी और पुलिसकर्मी रहे तैनातश्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए करीब 5500 अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 40 सेक्टरों में बांटा गया था। श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए करीब 350 एकड़ भूमि में 22 पार्किंग स्थल बनाए गए थे। इससे वाहनों की आवाजाही और श्रद्धालुओं के आवागमन को व्यवस्थित रखने में मदद मिली।सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटने की रस्म भी हुईमेले में धार्मिक परंपरा के अनुसार सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटने की रस्म भी हुई। मान्यता है कि सर्पदंश के बाद माता के नाम का बंध लगाने वाले पीड़ित मेले में पहुंचकर इसे कटवाते हैं। इसके लिए सिंध नदी से कुंवर बाबा के मंदिर तक विशेष व्यवस्था की गई थी। नदी के पास पहुंचने पर कई पीड़ित बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें स्ट्रेचर से मंदिर तक पहुंचाया जाता है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, इस दौरान करीब 10 से 15 हजार सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटे गए।