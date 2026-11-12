Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   A massive surge of devotion at the Ratangarh fair; 2.7 million people offered prayers.

Jhansi News: रतनगढ़ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, 27 लाख ने किए दर्शन

Thu, 12 Nov 2026 02:15 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 12 Nov 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
A massive surge of devotion at the Ratangarh fair; 2.7 million people offered prayers.
दतिया जिले&nbsp;में&nbsp;​स्थित&nbsp;रतनगढ़&nbsp;माता&nbsp;मंदिर&nbsp;में&nbsp;लगे&nbsp;मेले&nb
दतिया। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक लख्खी मेले में आस्था का विराट संगम देखने को मिला। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता रतनगढ़ और कुंवर बाबा के दरबार में शीश नवाया। बुधवार को मेले का शांतिपूर्ण ढंग से समापन हो गया। तीन दिनों तक पूरा मेला क्षेत्र माता के जयकारों से गूंजता रहा।
विज्ञापन

हर साल दीपावली के दूसरे दिन लगने वाले इस मेले में इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेला अधिकारी एवं सेवढ़ा एसडीएम अशोक अवस्थी ने बताया कि तीन दिनों में करीब 27 लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे।
विज्ञापन

प्रशासन ने क्यूआर कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिक्रिया और सुझाव भी प्राप्त किए। मेले के समापन पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस बल, स्वयंसेवकों और सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि सभी के सहयोग, अनुशासन और बेहतर समन्वय से विशाल आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका।
विज्ञापन
विज्ञापन


5500 अधिकारी-कर्मचारी और पुलिसकर्मी रहे तैनात
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए करीब 5500 अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 40 सेक्टरों में बांटा गया था। श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए करीब 350 एकड़ भूमि में 22 पार्किंग स्थल बनाए गए थे। इससे वाहनों की आवाजाही और श्रद्धालुओं के आवागमन को व्यवस्थित रखने में मदद मिली।


सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटने की रस्म भी हुई
मेले में धार्मिक परंपरा के अनुसार सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटने की रस्म भी हुई। मान्यता है कि सर्पदंश के बाद माता के नाम का बंध लगाने वाले पीड़ित मेले में पहुंचकर इसे कटवाते हैं। इसके लिए सिंध नदी से कुंवर बाबा के मंदिर तक विशेष व्यवस्था की गई थी। नदी के पास पहुंचने पर कई पीड़ित बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें स्ट्रेचर से मंदिर तक पहुंचाया जाता है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, इस दौरान करीब 10 से 15 हजार सर्पदंश पीड़ितों के बंध काटे गए।

दतिया जिले में स्थित रतनगढ़ माता मंदिर में लगे मेले&nb

दतिया जिले में स्थित रतनगढ़ माता मंदिर में लगे मेले&nb

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed