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Jhansi News: -टैंकर मालगाड़ी में संदिग्ध ट्रॉली बैग से मचा हड़कंप, जांच में निकले कपड़े और रद्दी

Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:53 AM IST
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-Uproar over suspicious trolley bag on tanker freight train; inspection reveals clothes and scrap.-Uproar over suspicious trolley bag on tanker freight train; inspection reveals clothes and scrap.
झांसी। करारी स्टेशन पर रविवार सुबह खड़ी एक टैंकर मालगाड़ी में संदिग्ध ट्रॉली बैग मिलने से हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के 32वें टैंकर के पहिये की ट्रॉली में मैरून रंग का बैग देखा गया था। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियों ने करीब सवा घंटे तक गहन जांच की।
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जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह डीजल टैंकर मालगाड़ी मथुरा से झांसी आ रही थी। करारी स्टेशन पर रुकने के बाद संदिग्ध बैग की जानकारी रेलवे कंट्रोल रूम को दी गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर आरपीएफ ने जीआरपी को सूचित किया। इसके बाद पुलिस बल के साथ सभी एजेंसियां करारी स्टेशन पहुंचीं। बम निरोधक दस्ते ने बैग को कब्जे में लेकर उसकी जांच की। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए बैग को खोला। बैग के अंदर पुराने कपड़े और रद्दी कागज पाए गए।
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जांच प्रक्रिया और राहत
बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध बैग की गहन जांच की। जांच में किसी भी विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री की पुष्टि नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने बैग के अंदर पुराने कपड़े और रद्दी कागज मिलने के बाद राहत की सांस ली। आरपीएफ ने इस मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है। यह पूरी जांच प्रक्रिया करीब सवा घंटे तक चली।
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मालगाड़ी की स्थिति और संदेह
जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि करारी पहुंची टैंकर मालगाड़ी खाली थी। उसमें कोई डीजल नहीं था। जिस तरह से ट्रॉली बैग वैगन के नीचे रखा गया था, उससे यह जानबूझकर रखा गया प्रतीत होता है। अधिकारियों ने संदिग्ध वस्तु न मिलने पर संतोष व्यक्त किया। आरपीएफ ने इस घटना के पीछे के मकसद की जांच शुरू कर दी है।

सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता
रविवार सुबह करीब सवा आठ बजे संदिग्ध बैग की सूचना मिली थी। टैंकर मालगाड़ी को बम से उड़ाने के संदेह पर तत्काल पुलिस बल करारी स्टेशन रवाना हुआ। आरपीएफ, जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, आरपीएफ क्राइम विंग का डॉग स्क्वाड और सीपरी बाजार चौकी पुलिस भी मौके पर थी। करारी में यात्रियों की भीड़ कम होने और मालगाड़ी के प्लेटफार्म पर न होने से जांच में आसानी हुई। माना जा रहा है कि किसी चोर ने सूटकेस चोरी कर कीमती सामान निकालकर बैग को मालगाड़ी के पहिए के पास फंसा दिया होगा।
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