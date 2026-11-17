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मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा होने के बावजूद उन्हें निजी केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। सीमित आमदनी वाले परिवारों के लिए जांच और दवाइयों पर अतिरिक्त खर्च करना मुश्किल हो रहा है। कई मरीज एक हजार रुपये लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जांच और दवाइयों में इससे अधिक खर्च करना पड़ता है।सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। नियमित जांच और परामर्श के अलावा जरूरी दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिशिर पुरी द्वारा नए रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के बाद मरीजों को सरकारी अस्पताल में ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने की उम्मीद थी। इसके बावजूद निजी केंद्रों पर भेजे जाने की शिकायतें स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।अस्पताल प्रशासन को बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और मरीजों को सरकारी जांच व दवाइयों का लाभ सुनिश्चित करने की जरूरत है।दो दिन पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।