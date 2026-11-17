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ककरबई। झांसी। मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को थाना ककरबई की एंटी रोमियो और मिशन शक्ति टीम ने ग्राम खरका के विदुआ हाता में बहू-बेटी चौपाल लगाई। टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। उपनिरीक्षक विजय शंकर मिश्रा, महिला आरक्षी साक्षी कटियार और स्नेहा ने मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना सहित कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। टीम ने 112, 1090, 1076, 1098, 108, 102, 1930 और 181 जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। टीम ने साइबर अपराधों से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा के उपाय भी बताए। टीम ने महिलाओं की समस्याएं सुनकर उन्हें सहायता व सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए पिंक कार्ड वितरित किए।