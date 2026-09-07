फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two convicts sentenced to seven years each in Kardhani robbery case.

Jhansi News: करधनी लूट मामले में दो दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा

Mon, 07 Sep 2026 11:08 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to seven years each in Kardhani robbery case.
ललितपुर। शहर के मोहल्ला गांधीनगर में तेरह वर्ष पूर्व हुई दुल्हन की सोने की करधनी लूट के मामले में फैसला आ गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील सिंह की अदालत ने दो दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला गांधीनगर निवासी अभय जैन ने दस वर्ष पूर्व कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 14 जुलाई 2013 को उनके बेटे की शादी हुई थी। 17 जुलाई 2013 को सुबह 11 बजे उनकी बहू क्षेत्रपाल मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। घर के पास दुल्हन ब्यूटी पार्लर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने बहू की सौ ग्राम सोने की करधनी खींचकर लूट ली। दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया, जिस पर बैठकर लुटेरा भाग गया। अभय जैन के परिवार ने पीछा किया, लेकिन वे नहीं मिले। उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 22 अगस्त 2013 को अभय जैन की भतीजी नीलम ने लूट करने वाले लड़के को देवगढ़ रोड़ पर पहचान लिया। पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को मौके से पकड़ा गया।
विज्ञापन

0000000000

जांच और आरोप पत्र

विवेचना के दौरान तीन आरोपियों के नाम सामने आए। इनमें सीपरी बाजार, झांसी निवासी चीमा उर्फ जितेंद्र बुनकर और चमनगंज, सीपरी बाजार झांसी निवासी समीर खान शामिल थे। कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन


00000000000

सजा और किशोर अपचारी

न्यायालय ने चीमा उर्फ जितेंद्र कुमार और समीर खान को 2 सितंबर 2026 को दोष सिद्ध पाया था। न्यायाधीश ने अब दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्णबिहारी कुशवाहा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर सभी आरोपियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीसरा आरोपी किशोर होने के कारण न्यायालय ने उसे किशोर अपचारी घोषित कर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed