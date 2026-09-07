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Jhansi: बेटी की शादी तय करने के बाद ऑटो चालक ने फंदा लगाकर दी जान, सुबह पेड़ से लटका मिला शव

Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST
सार

परिजन सुसाइड की वजह नहीं बता पाए। कुछ दिन पहले ही मृतक ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। नवरात्र में ही सगाई की जानी थी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

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Jhansi: Auto-rickshaw driver hangs himself after finalizing daughter's marriage
सुसाइड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बड़ागांव के दिगारा गांव निवासी जियालाल अहिरवार (42) ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव रविवार सुबह घर से दूर एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजन उसके सुसाइड की वजह नहीं बता सके हालांकि परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय की थी। नवरात्र में ही सगाई की जानी थी। उनकी मौत से परिवार में रोना पिटना मचा है।
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मूल रूप से एरच के बिलारी गांव निवासी जियालाल परिवार के साथ दिगारा गांव में रहते थे। जीविकोपार्जन के लिए ऑटो चलाते थे। परिवार में पत्नी समेत बेटी एवं छोटा बेटा सूरज है। परिजनों ने बताया कि शनिवार रात परिवार के लोग बेटी की शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे, तभी जियालाल बाहर चले गए। काफी देर तक वह वापस लौटकर नहीं आए। बेटे सूरज समेत परिजनों ने तलाश शुरू की। उनका कहीं पता नहीं चला। सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। बड़ागांव थाना प्रभारी वेदप्रकाश पांडेय के मुताबिक प्रारंभिक छानबीन में सुसाइड किए जाने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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