Jhansi News: दो अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 14.33 किलोग्राम गांजा बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोपी गांजा आसपास के जिलों में खपाते थे। पुलिस ने दोनों तस्करों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जीआरपी और आरपीएफ क्राइम विंग को गांजा तस्करों के यहां आने का सुराग मिला था। टीम ने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी। शनिवार रात रेलवे यार्ड में चेकिंग के दौरान ग्रुप डी गेस्ट हाउस से दोनों युवकों को पकड़ा गया। उनके ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ।तस्करों की पहचान और कार्यप्रणालीगिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा निवासी पिराता बडारायता और स्टीफन बडारायता के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने ओडिशा से सस्ते दाम में गांजा लाने की बात स्वीकार की। वे इसे यूपी, दिल्ली और झांसी समेत आसपास के इलाकों में खपाते थे। जीआरपी पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, बरामद गांजे की कीमत करीब 7.16 लाख रुपये है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।