Jhansi News: घर में घुसकर चोरों ने नकदी व मोबाइल उड़ाए

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रानीपुर। मोहल्ला झंडापुर निवासी कमलेश कुमार तथा घनश्याम दास लिधौरया भाई हैं। उनके यहां चोर छत के रास्ते से अंदर घुसे और नकदी, मोबाइल, बर्तन आदि चोरी कर ले गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि की 24 अगस्त की रात्रि में अज्ञात चोर छत के रास्ते चढ़े। उस समय दोनों भाई अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे। चोरों ने कमलेश की पेंट में रखे रुपए, दो पावर बैंक ब्लूटूथ, पीतल के बर्तन और दूसरे भाई घनश्याम के पेंट से 1500 रुपये, मोबाइल व पीतल के बर्तन चोरी कर लिए। सुबह चोरी की जानकारी हुई। पुलिस से कार्रवाई की मांग की। संवाद