Jhansi News: रावण और कुंभकर्ण के चलायमान विशालकाय पुतलों का होगा दहन
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। श्रीरामलीला प्रेमनाट्य समिति प्रेमनगर के तत्वावधान में 20 अक्टूबर को नीम वाली माता मंदिर के सामने मैदान में 62वां भव्य विजयादशमी समारोह होगा। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के चलायमान विशालकाय पुतलों का दहन होगा। आतिशबाजी का जोरदार प्रदर्शन होगा। विशेष आकर्षण 1100 राउंड की आसमानी चमक-दमक बिजली का शानदार प्रदर्शन होगा। समिति की बैठक में महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष रामआसरे गुप्ता, मुख्य संरक्षक मैथिली शरण मुदगिल, प्रबंधक अरुण सिंह, मुख्य संचालक सियाराम शरण चतुर्वेदी, श्रवण तिवारी, संदीप साहू आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
झांसी। श्रीरामलीला प्रेमनाट्य समिति प्रेमनगर के तत्वावधान में 20 अक्टूबर को नीम वाली माता मंदिर के सामने मैदान में 62वां भव्य विजयादशमी समारोह होगा। रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाद के चलायमान विशालकाय पुतलों का दहन होगा। आतिशबाजी का जोरदार प्रदर्शन होगा। विशेष आकर्षण 1100 राउंड की आसमानी चमक-दमक बिजली का शानदार प्रदर्शन होगा। समिति की बैठक में महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष रामआसरे गुप्ता, मुख्य संरक्षक मैथिली शरण मुदगिल, प्रबंधक अरुण सिंह, मुख्य संचालक सियाराम शरण चतुर्वेदी, श्रवण तिवारी, संदीप साहू आदि मौजूद रहे।