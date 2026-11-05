फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The notes of the tabla, sarangi, and harmonium left the audience spellbound.

Jhansi News: तबला, सारंगी व हरमोनियम के स्वरों ने किया मंत्रमुग्ध

Thu, 05 Nov 2026 01:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
The notes of the tabla, sarangi, and harmonium left the audience spellbound.
गुरुकुल म्यूजिक अकादमी में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता
झांसी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित शास्त्रीय एवं सुगम संगीत प्रतियोगिता में नवोदित एवं युवा संगीतज्ञों ने गीत-संगीत के मधुर स्वर प्रस्तुत किए। प्रियांशु कश्यप ने तबला, अंशुल ने सारंगी एवं मुकुल तिवारी ने हरमोनियम के मधुर स्वरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गजल प्रतियोगिता में आरोही दुबे ने पहला, भजन में अमोघ पस्तोर ने पहला, ठुमरी प्रतियोगिता में आनंदमयी शर्मा ने पहला स्थान पाया। युवा वर्ग में गजल प्रतियोगिता में राहुल ने पहला स्थान हासिल किया। कार्यक्रम अधिकारी विक्रम सिंह की देखरेख में आयोजित इस प्रतियोगिता में निर्णायक गजेंद्र सिंह एवं ऋचा जोशी रही। संचालन कवि संजीव दुबे ने एवं आभार केंद्र संयोजक पंडित समीर भालेराव ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डा. अशोक गोस्वामी, हरनारायण सविता, डा. मुकुल पस्तोर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed