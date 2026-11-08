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Jhansi News: घर-घर प्रज्वलित हुए सुख समृद्धि के दीप

Sun, 08 Nov 2026 11:53 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:53 PM IST
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Lamps of happiness and prosperity were lit in every home.
झांसी। रविवार को महानगर में दीपावली पर्व श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया गया। घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लोगों ने शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश एवं कुबेर जी का श्रद्धा से पूजन किया। दीप प्रज्ज्वलित किए और परमात्मा से सुख समृद्धि की कामना की। रात में जमकर आतिशबाजी की गई। कार्तिक अमावस्या की रात रंग-बिरंगी रोशनी से सतरंगी नजर आई।
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पर्व को लेकर सुबह से ही महानगर के सभी घरों में विशेष उत्साह छाया रहा। महिलाओं ने घर के आंगन व मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोलियां बनाईं। आम व अशोक के पत्तों के वंदनवार लगाए गए एवं रंग-बिरंगे फूलों से घरों को आकर्षक सजाया गया। मनभावन पकवान बनाए गए। वहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी आकर्षक सजावट की गई। दोपहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधि विधान से पूजन हुए। शाम होते ही घरों में श्रद्धा-भक्ति से पूजा-अर्चना हुई और दीप प्रज्ज्वलित किए गए। सभी ने अपने से बडों का आशीर्वाद लिया और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात युवाओं और बच्चों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की।
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वहीं, पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां महालक्ष्मी मंदिर में मां महालक्ष्मी जी के दर्शन किए एवं प्रसाद अर्पण किया। इसके साथ ही दीप प्रज्वलित किए। इधर पर्व पर महानगर के मानिक चौक, बड़ाबाजार, नरिया बाजार, सुभाष गंज, सीपरी बाजार, सदर बाजार, नगरा सहित सभी अन्य सभी बाजारों में काफी भीड़ रही। लोगों ने पूजन सामग्री, आकर्षक उपहार एवं मिठाई की खरीदारी की।
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