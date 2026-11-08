Jhansi News: घर-घर प्रज्वलित हुए सुख समृद्धि के दीप

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पर्व को लेकर सुबह से ही महानगर के सभी घरों में विशेष उत्साह छाया रहा। महिलाओं ने घर के आंगन व मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोलियां बनाईं। आम व अशोक के पत्तों के वंदनवार लगाए गए एवं रंग-बिरंगे फूलों से घरों को आकर्षक सजाया गया। मनभावन पकवान बनाए गए। वहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी आकर्षक सजावट की गई। दोपहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधि विधान से पूजन हुए। शाम होते ही घरों में श्रद्धा-भक्ति से पूजा-अर्चना हुई और दीप प्रज्ज्वलित किए गए। सभी ने अपने से बडों का आशीर्वाद लिया और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात युवाओं और बच्चों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की।वहीं, पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां महालक्ष्मी मंदिर में मां महालक्ष्मी जी के दर्शन किए एवं प्रसाद अर्पण किया। इसके साथ ही दीप प्रज्वलित किए। इधर पर्व पर महानगर के मानिक चौक, बड़ाबाजार, नरिया बाजार, सुभाष गंज, सीपरी बाजार, सदर बाजार, नगरा सहित सभी अन्य सभी बाजारों में काफी भीड़ रही। लोगों ने पूजन सामग्री, आकर्षक उपहार एवं मिठाई की खरीदारी की।