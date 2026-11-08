Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The Mounia dance will take place amidst the rhythmic tapping of sticks.

Jhansi News: लाठी की ठक-ठक के बीच होगा मौनिया नृत्य

Sun, 08 Nov 2026 11:56 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
The Mounia dance will take place amidst the rhythmic tapping of sticks.
झांसी। मौनिया नृत्य दीपोत्सव को भव्य एवं मनमोहक बनाएंगे। दीपावली के अगले दिन परमा पर मौन व्रत धारण कर युवाओं की टोलियां बुंदेली गीतों पर ढोलक की मधुर थाप पर हाथों में चाचर एवं लाठी लेकर परंपरागत मौनिया नृत्य करेंगे, जिनका जगह - जगह स्वागत होगा। मौनिया नृत्य को दीवारी नृत्य भी कहा जाता है। संस्कार भारती के महामंत्री एवं बुंदेली संस्कृति के जानकार सीताराम कुशवाहा के अनुसार मौनिया नृत्य का गांव एवं शहर में विशेष आकर्षण है। यह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण, भक्ति एवं खुशहाली का संदेश देता है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed