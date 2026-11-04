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Jhansi News: कलेक्टर ने मौके पर सुलझाईं कई समस्याएं

Wed, 04 Nov 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:35 AM IST
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The Collector resolved several issues on the spot.
शिवपुरी। कलेक्टर अर्पित वर्मा की पहल पर मंगलवार को तहसील पिछोर के खोड़ उपतहसील कार्यालय में जनसुनवाई शिविर लगा। इसमें शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन भी उपस्थित रहे। शिविर में राजस्व, नामांतरण, बिजली, पानी, राशन और पेंशन सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के आवेदन मिले। कलेक्टर ने कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया और शेष के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में खोड़ निवासी कोमल प्रसाद, शेरगढ़ निवासी रामदेवी प्रजापति और चंदावनी की लीला आदिवासी के नाम तत्काल बीपीएल सूची में जोड़े गए। लीला आदिवासी को आहार अनुदान योजना में भी शामिल किया गया। एक पिता की जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि लोधी के आधार कार्ड की समस्या का भी समाधान हुआ। बड़ी बेटी रिद्धि का आधार कार्ड प्रिंट कर दिया गया, जबकि छोटी बेटी सिद्धि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। संवाद
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