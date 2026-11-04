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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Three years and six months of rigorous imprisonment for person convicted of snatching a mangalsutra

Jhansi News: मंगल सूत्र लूटने के दोषी को तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास

Wed, 04 Nov 2026 02:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:13 AM IST
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Three years and six months of rigorous imprisonment for person convicted of snatching a mangalsutra
झांसी। बेरवई गांव के पास आम रास्ते पर महिला का मंगलसूत्र छीनने के मामले में अदालत ने एक दोषी को तीन साल छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 मार्च 2023 को उल्दन थानाक्षेत्र के सिंजारा गांव निवासी मानवेंद्र सिंह पटेल पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बेरवई गांव के पास आम रास्ते पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनकी बाइक में कट मारकर दोनों को गिरा दिया, फिर महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से भाग गए। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों की तलाश की गई और साक्ष्य जुटाए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी हरि सिंह निवासी परिवारीपुरा, थाना मऊरानीपुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से राह चलते महिलाओं से लूटपाट और छिनैती की घटनाओं में शामिल अपराधियों को सख्त संदेश गया है।
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