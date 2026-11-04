Jhansi News: तालपुरा मंडी में 1.52 करोड़ से विकसित होंगी भंडारण सुविधाएं

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स्वीकृत बजट में 1.42 करोड़ से निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। जबकि, 10.13 लाख रुपये से विद्युत एवं संबंधित सुविधाओं का सुधार होगा। परियोजना में कृषि उपज की नीलामी से लेकर मंडी में कार्यरत श्रमिकों की आवश्यकताओं तक विभिन्न व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। मंडी परिसर में उपलब्ध संरचनाओं में पार्टिशन लगाकर अस्थायी भंडारण और दुकानों के लिए स्थान तैयार किया जाएगा। इससे मौजूदा भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा और कृषि उपज की आवक के दौरान भंडारण, व्यापारिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध होगी।पल्लेदारों के लिए बने शेड का भी सुधार कराया जाएगा। मंडी में कृषि उपज की लोडिंग-अनलोडिंग और अन्य कार्यों में लगे पल्लेदारों को इससे बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध हो सकेगा। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मंडियों का विकास केवल नई संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और किसानों एवं व्यापारियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तालपुरा मंडी में इसी दृष्टिकोण से कार्य स्वीकृत किए गए हैं।