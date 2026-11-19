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मथुरापुरा निवासी शिवराज सिंह (23) के खेत पर मूंगफली कटी हुई पड़ी है। चचेरे भाई धर्मेंद्र ने बताया कि रखवाली के लिए वह खेत पर ही सोता था। मंगलवार की शाम घर से खेत पर जाने की बात कहकर निकला था। उसके माता -पिता भी खेत पर थे। शाम को माता-पिता लौट आए वह खेत पर ही रुक गया। शाम सात बजे परिजन शिवराज के लिए खाना लेकर खेत पहुंचे तो वह नहीं मिला खोजबीन करने पर कुछ दूरी पर एक पेड़ से उसका शव फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सरोज ने बताया कि कि मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। सूचना पाकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार अस्पताल पहुंचे। पीडि़त परिवार को मदद का भरोसा दिलाया।