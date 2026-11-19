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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के अनुसार, 38 वर्षीय अकाउंटेंट अजय गुप्ता पर चुनगर फाटक निवासी नरेंद्र साहू ने हमला किया। यह घटना सीएमएचओ कार्यालय के पास हुई। एसडीओपी दतिया आकांक्षा जैन ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोपी नरेंद्र साहू के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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दतिया। सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में पदस्थ अकाउंटेंट अजय गुप्ता के साथ दिनदहाड़े मारपीट की गई। अजय गुप्ता को चोटें आई हैं।