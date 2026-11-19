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बंगरा, पलरा, पचबारा, बिजना, गैराहा, कचनेव और पठाकरका सहित कई गांवों के किसानों राघवेंद्र, राजू, सत्येंद्र कुमार, भगवानदास और देवेंद्र कुमार ने बताया कि अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई थीं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक मुआवजा मिलने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले में ध्यान देकर राहत दिलाने की मांग की है।भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश लिटौरिया ने कहा कि लेखपाल और संबंधित अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधारें और जिम्मेदारी से काम करें। किसानों के फोन उठाकर उन्हें समय पर सही जानकारी दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों को परेशान किया गया तो भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी।